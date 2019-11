Zwei Monate lang musste Denise Grosz aus Gaas (Gemeinde Eberau) vor ihrer Bandscheiben-Operation das Bett hüten. Immer an ihrer Seite: Kater „Mogli“, der ihr durch die schwere Zeit geholfen hat. Doch wenige Tage vor der OP kam der Stubentiger am Abend nicht wie gewohnt pünktlich nach Hause. „Mein Mann Andreas hat mehrmals die ganze Gegend abgesucht, es fehlt jede Spur“, so Grosz verzweifelt.