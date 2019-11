Oberösterreichs Hit-Lieferanten waren in letzter Zeit alle recht fleißig im Tonstudio und so können sich die Fans von folkshilfe, Ina Regen und Parov Stelar derzeit über ein Kaleidoskop an neuer Musik freuen. Ob Harmonika-Pop, gefühlvolle Balladen oder tanzbarer Elektroswing - gelungen sind alle neuen Werke und zeigen einmal mehr das Potenzial der heimischen Musikszene.