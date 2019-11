Tipps für die richtige Meditation

„Ich liebe die funkelnde Vorweihnachtszeit zwar wie keine andere Zeit im Jahr, aber manchmal wird es mir auch zu hektisch. In solchen Fällen greife ich gerne auf eine kleine Meditationstechnik zurück, um den Fokus wieder nach innen zu lenken und Dankbarkeit zu kultivieren. Denn was könnte besser zu Weihnachten passen als das? Und so geht Dankbarkeitsmeditation: Setz dich gemütlich hin und lege beide Hände auf dein Herz. Atme dreimal tief durch die Nase ein und durch den Mund aus. Lass den Atem natürlich fließen. Wofür bist du dankbar? Überleg dir drei Sachen, für die du dankbar bist. Wiederhole diese drei Dinge für fünf Minuten immer wieder in deinem Kopf. Vielleicht bist du dankbar für deine Familie, deinen Kaffee in der Früh, einen Abend mit Freunden. Ganz egal - es gibt nichts, was zu groß oder zu klein ist, um dankbar dafür zu sein.“