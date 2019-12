Es ist am Ende trotzdem nicht so leicht, sich als Erwachsener authentisch in ein Kind zu versetzen. Muss man bei der Herangehensweise nicht sehr viel Respekt zeigen?

Mir fällt es total leicht, in diesem Themenkosmos zu wildern. Die Brücke für mich ist dahin so leicht gebaut. Zum einen habe ich sehr viele und klare Erinnerungen an die eigene Kindheit. Es kommt mir nicht ewig weit weg vor, obwohl es eine Weile her ist. (lacht) Zum anderen habe ich zehn Jahre lang für je ein Jahr mit unterschiedlichsten Kindern gearbeitet. Ich hatte jedes Jahr um die 50 Kinder im Alter zwischen sechs und zehn und konnte in der Zeit sehr gut abgleichen, wo ich noch Schritt halten kann und wo ich schon zu alt war. Fortnite zum Beispiel ist so ein Thema, das schrammte schon an mir vorbei. Andererseits konnte ich gut beobachten, welche Dinge die Kids beschäftigen und vieles davon war damals gleich wie heute - das hat mich selbst überrascht. Wir versuchen so auch an die Musik ranzugehen. Vielleicht gibt es auch mal einen Fortnite-Song von uns, aber ich glaube nicht. (lacht) Wir versuchen uns auf die zeitloseren Themen zu konzentrieren.