Wenn Koster sich meldet und zur Frage ansetzt, dann wissen die Formel-1-Piloten bereits, dass es nun länger dauern könnte. So auch nun in Abi Dhabi. Seine Frage an Charles Leclerc war stolze 1:07 Minuten lang. Bedeutet: Fast genau so lang wie Verstappens Pole-Runde in Interlagos vor zwei Wochen.