Weihnachtliche Klänge, der Duft von Punsch und Lebkuchen in der Luft, strahlender Lichterglanz - was wir Menschen an einem Besuch am Christkindlmarkt so mögen, ist für unsere vierbeinigen Gefährten gar nicht verlockend. Mehr noch: Große Menschenansammlungen, eine Flut an Sinneseindrücken sowie ein Gewirr an Stimmen, Geräuschen und Gerüchen bedeuten für Hunde puren Stress.