Schminkanleitung mit politischer Botschaft

In dem Video beginnt die 17-jährige Muslimin mit einer Schminkanleitung, weist die Zuschauer dann jedoch auf die Internierungslager in Xinjiang hin. Die chinesischen Behörden betrieben dort einen „weiteren Holocaust“, würden „Familien auseinanderreißen, kidnappen, morden, vergewaltigen, sie zum Essen von Schweinefleisch zwingen, zum Trinken (von Alkohol) zwingen, zum Glaubensübertritt zwingen“. Nach Einschätzung von Menschenrechtsaktivisten werden mehr als eine Million Angehörige der muslimischen Minderheit in der chinesischen Provinz unrechtmäßig festgehalten und häufig in „Umerziehungslagern“ gefangen gehalten.