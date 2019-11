Die 31-Jährige schenkt ihren Liebsten zu Weihnachten gern gemeinsame Urlaube. „Weil ich finde, Zeit zu verschenken ist eigentlich das Schönste“, sagte Gercke bei ihrer Weihnachtsfeier am Donnerstagabend in Kitzbühel. Sie selbst fahre also auch mit in die geschenkten Urlaube: „Ja, ein bisschen eigennützig“, scherzte die erste „Germany‘s Next Topmodel“-Gewinnerin.