Die Presse- und Meinungsfreiheit im Internet wird in Russland laut einem Bericht der Organisation Reporter ohne Grenzen „systematisch eingeschränkt“. Die russische Staatsführung nehme dabei „verstärkt internationale Plattformen wie Google, Facebook und Twitter in den Blick“, kritisierte die Organisation anlässlich der Veröffentlichung des Berichts „Alles unter Kontrolle? - Internetzensur und Überwachung in Russland“.