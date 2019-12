Liebe am Arbeitsplatz für Österreicher ein Tabu

Die liebestüchtigsten Arbeitsbienchen Österreichs summen in Wien

In Wien geht es heiß her, denn bereits drei von zehn Hauptstadt-Singles haben sich schon einmal in eine Arbeitskollegin oder einen Arbeitskollegen verliebt, 16 Prozent hatten auch schon Sex am Arbeitsplatz. Weitere spannende Ergebnisse aus den Bundesländern: Am seltensten haben Singles in Niederösterreich eine langfristige Beziehung mit Arbeitskollegen: lediglich fünf Prozent. Für mehr als ein Viertel (27 Prozent) der Niederösterreicher ist der Arbeitsplatz tabu hinsichtlich einer Affäre oder Beziehung. Moralische Hochburg: Ein Drittel der Steirerinnen und Steirer finden es unvernünftig am Arbeitsplatz eine Affäre oder Beziehung einzugehen. Sex am Arbeitsplatz hat man am wenigsten in Oberösterreich: Nur knapp 4 Prozent haben bereits ein Schäferstündchen im Büro genossen.