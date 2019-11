Weltweite Massenproteste für einen besseren Klimaschutz: Die Umweltbewegung „Fridays for Future“ ging am heutigen „Black Friday“, dem vor allem in den USA für seine Rabatte bekannten Schnäppchentag, unter dem Motto „Raus aus Fossilen, rein in die Zukunft!“ erneut gegen die Erderwärmung auf die Straße. Im Fokus stand bei der vierten Demonstration 2019 in Wien die OMV. Der Zulauf war auch am Freitag überaus groß, Tausende vor allem junge Menschen gingen im ganzen Land auf die Straße.