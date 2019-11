Zu ihrem Entsetzen beobachtete Melita Hochleitner Bettler, die ohne Schuhe, Socken oder Strümpfe am Gehsteig saßen. Sie beschloss 50 Paar Socken zu stricken. Die „Wärmespender“ wurden gerade in Salzburg beim Vinzibus an Obdachlose übergeben. Und Hochleitner will die Stricknadeln auch künftig nicht weglegen.