Die Ermittlungen wegen Dopingverdacht wurden niedergeschlagen, Reichelt kann am Samstag in Lake Louise ohne diese Belastung in seine schon 16. Weltcup-Saison starten. Aber die leidige Sache klebt wie Pech an seinen Skischuhen, auch in der Gedankenwelt des 39-Jährigen: „Es ist vorbei! Aber nicht abgehakt. Ich lasse das nicht auf mir sitzen“, knurrt er.