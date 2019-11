Im zweiten Teil des Abends kommt ein Vater zu Wort. Stéphanie Chaillou schreibt über die Lage der Bauern in Frankreich. Über der rautenförmigen Bühne erstreckt sich jetzt Kunstrasen, wird gespiegelt an die Wand projiziert. Der Vater hat Agrartechnik studiert, hatte Träume - und erzählt von seinem Scheitern. Jetzt darf Schauspieler Helm zeigen, was er kann. Er wechselt geschickt die Tonlagen und Erzählgeschwindigkeiten. Spuckt den Hass des Vaters auf die Gesellschaft, die Neider, die Lästerer in scharfen Worten auf die Bühne.