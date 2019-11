Der WAC hat sich nach dem 4:0-Sieg im Hinspiel der Europa-League-Gruppenphase gegen Borussia Mönchengladbach ein spezielles Leiberl anfertigen lassen. Man bezeichnete sich in Wolfsberg als „Deutschebundesligaspitzenreiterbesieger“. Eine Aktion, die vor allem Gladbach-Manager Max Eberl nicht gefiel. Was Lars Stindl, Torschütze beim 1:0-Revanchesieg der Deutschen in Graz am Donnerstag, von der Aktion hält, sehen und hören Sie oben im Video!