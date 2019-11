In den letzten Tagen rumort es in der SPÖ gewaltig - am Donnerstag hieß es sogar, der Rücktritt Pamela Rendi-Wagners stehe kurz bevor, bevor sich die Wogen nach außen hin wieder glätteten. Burgenlands Landeshauptmann und SPÖ-Chef Hans Peter Doskozil kann der Personaldebatte nichts abgewinnen, wie er sagt: Die SPÖ müsse zunächst ihre inhaltliche Positionierung klären, ein neuerlicher Wechsel an der Parteispitze würde die Probleme in der aktuellen Situation nur weiter zudecken.