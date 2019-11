Aus und vorbei! Mit der dritten Niederlage in Serie verspielten die Wolfsberger bereits am vorletzten Spieltag die letzte Aufstiegschance in die K.o.-Phase. Es war eine sehr, sehr schmerzliche „Absage“ - denn so wie man den deutschen Tabellenführer bis zum unseligen 0:1 hergespielt hatte - das war Klasse, Leidenschaft, Herz pur.