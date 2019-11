Amazons große „Black Friday“-Maschinerie hat Sand im Getriebe. Ausgerechnet an dem umsatzstarken Angebotstag streiken Amazon-Beschäftigte an allen Standorten in Deutschland für einen Tarifvertrag. In Österreich hat die NGO Attac eine Protestaktion beim Amazon-Verteilzentrum Großebersdorf organisiert und für rund eine halbe Stunde die Einfahrt blockiert.