Die Ausfallquote war hoch. Zu hoch. Im Schnitt habe der Speed-Zirkus bei den Herren, meinte Renndirektor Waldner beim ersten Trainer-Meeting in Lake Louise, im vergangenen Winter pro Rennen zwei Fahrer mit zum Teil schweren Verletzungen verloren. „Das müssen wir unbedingt in den Griff bekommen, das kann so nicht weitergehen“, wurde der Südtiroler schon vor dem ersten Speedrennen emotional.