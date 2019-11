Also doch keine Rede von einem Drogen-Mord: Statt Christian zu entlasten, belastete ihn der Zeuge. Die Juristen durften ein zweites Mal plädieren: Staatsanwalt Marcus Neher zerpflückte die Motiv-Theorie von Morianz, sprach belastende Indizien gegen Christian an. „Noch nie habe ich das erlebt“, sprach Opfer-Anwalt Stefan Rieder den beispiellosen Vorgang zuvor an. „Es war der letzte verzweifelte Versuch, noch hier rauszukommen“, machte Rieder sogar Vorwürfe gegen Christians Eltern laut.