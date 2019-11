Es war in Minute 20 beim Stand von 0:0, Schneefall und tiefem Boden. Der LASK bekommt von Schiedsrichter Giorgi Kruashvili aus Georgien einen Eckball zugesprochen. Neo-Nationalspieler Thomas Goiginger tritt selbstbewusst an - und schafft das scheinbar Unmögliche! Mit ganz viel Drall und Schärfe zirkelt der gebürtige Salzburger die Kugel von der linken Seite punktgenau in das Kreuzeck der kurkzen Ecke. Keeper Hansen rechnet damit natürlich nicht - aber er hat auch keinen Mitspieler auf die erste Stange beordert. Ein Fehler mit Folgen! Trondheims Goalie kommt an Goigingers Zauberecke nicht heran, kann den Ball in höchster Not nur noch ins eigene Tor fausten.