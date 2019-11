Nach Angaben der Experten der Österreichischen Unwetterzentrale sorgt ausgerechnet ein ehemaliger Tropensturm dafür, dass ab heute, Freitag, vorübergehend Kaltluft in die Alpen geführt wird. Etwas Schnee ist besonders an der Alpennordseite zu erwarten, spätestens Montag werden aber auch auf Kärntens Bergen erneut Minusgrade mit Schneefall Einzug halten. „Auch in den Tälern sinken die Temperaturen ab dem Wochenende. Während am Montag in Villach und Klagenfurt die Höchstwerte noch bei vier Grad liegen, kehrt in den mittleren und höheren Lagen Kärntens bereits der Dauerfrost ein“, sagt Martin Templin vom Wetterdienst Ubimet.