250 Labore brauen in Tschechien die Aufputschdroge Crystal Meth – doch in ganz Österreich wurden im Vorjahr laut Bundeskriminalamt gerademal acht Kilo des Teufelszeugs beschlagnahmt! In Oberösterreich wird „Meth“ auch auf illegalen Tanzpartys verkauft, wie ein aktueller Fall um einen 21-jährigen Kirchdorfer zeigt.