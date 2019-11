Der französische U-19-Nationalspieler Amine Gouiri von Olympique Lyon kann sich nicht darüber beklagen, zu wenig Spielminuten von seinen Trainern bekommen zu haben. Der junge Stürmer spielte am Mittwoch eine halbe Stunde in der UEFA Youth League gegen die Youngsters von Zenit und am Abend schickte ihn dann auch Lyon-Cheftrainer Rudi Garcia aufs Feld, diesmal in der Champions League, ebenfalls gegen Zenit St. Petersburg.