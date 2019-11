Der frühere Tennisprofi Boris Becker (52) hat Versäumnisse in seinem Insolvenzverfahren in Großbritannien eingeräumt. „Es ist richtig, dass ich aufgrund des verzögerten Informationsflusses im Insolvenzverfahren diese Strafe aufgebrummt bekommen habe“, sagte der dreimalige Wimbledonsieger in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview des Magazins „Stern“.