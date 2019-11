Grüner Marsch zum Stadion

Treffpunkt für alle Anhänger war dann die Grazer Innenstadt mit ihren vielen Lokalen und Adventmärkten. Am Nachmittag dann der geballte Auftritt: Insgesamt marschierten etwa 2500 Borussia-Fans in grünen Regenjacken in Polizei-Begleitung vom Hauptplatz aus zum Stadion. Laut Markus Lamb von der Polizei-Pressestelle blieb das befürchtete Verkehrschaos dabei zum Glück aus, „bis auf einen temporären Stau war alles halb so wild“.