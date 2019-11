Gin Tonics und House im neuen Club Calea

Computer aus, Partymodus an. Wer den Arbeitstag einmal so richtig ausklingen zu lassen will, darf sich einmal im Monat auf Caro Kammerers, Nikolaus Wagners und Nikolaus Peinitz Afterwork-Format „Sound im Glas“ freuen. Jeden vierten Donnertsag laden heiße House- und Deep-House-Tunes der stadtbekannten DJ’s wagnerlove & Nikizza zum Feierabendausklang in der neuen Szene-Location „Calea“ unter dem Hilton am Stadtpark.