Das erst kürzlich eröffnete Bürgerservice-Büro der Tiroler FPÖ in der Innsbrucker Anichstraße ist in der Nacht auf Donnerstag von Vandalen heimgesucht worden. Die Fassade bzw. der Eingang des Hauses in der Innenstadt wurde mit Graffiti verunstaltet. Die Partei setzt nun eine Belohnung für Hinweise zur Ergreifung der Täter aus.