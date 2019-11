Das wird die Gemüter innerhalb der Belegschaft in der Löwelstraße noch weiter erhitzen: Jene 27 Angestellte in der SPÖ-Parteizentrale, die im Zuge des von der Parteispitze angekündigten Sparkurses entlassen werden sollen, haben laut einem Medienbericht am Donnerstagnachmittag per E-Mail ihre Kündigung erhalten.