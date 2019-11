Die kleinen Menschlein inmitten einer surrealen Landschaft eingefroren wie Film-Stills, gefangen in einem ausweglosen Albtraum, an dem jeder teilhaben kann. Das Künstlerpaar Walter Martin (Norfolk) und Paloma Muñoz (Madrid) kreieren gläserne Welten, die so gar nicht an die allseitsbekannten lieblichen Schneekugeln erinnern. Die Landschaften sind eisig, schaurig und karg, und die Protagonisten wirken alles andere als glücklich. Die Szenerie deutet auf die Katastrophe hin, die uns in Zeiten des Klimawandels womöglich naht. Andererseits sind die Snow Globes auch Spiegel unserer gläsernen Gesellschaft. Denn nicht einmal jene, die sich vor der Selbstdarstellung auf Facebook und Instagram noch sträuben, sind sicher vorm voyeuristischen Akt und täglichen Überwachung durch Alexa, Siri und Co..