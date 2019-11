Der Schock über die mutwillige Zerstörung der Neuen Mittelschule in der Pachmayergasse in Wien-Simmering sitzt tief. Wie berichtet, waren rund um Halloween Unbekannte in die Schule eingebrochen, drehten im obersten Stockwerk das Wasser auf und verstopften die Abflüsse. Die halbe Schule ist kaputt. Jetzt gibt es auch Fotos zu den Schäden, die auf bis zu 800.000 Euro geschätzt werden.