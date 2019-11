Riesenaufregung in der steirischen Ärzteschaft: Grund ist ein als „Mystery Shopping“ durchgeführter Test zur Diabetesberatung bei Ärzten in der Steiermark und Wien - in unserem Bundesland wurde mehr als die Hälfte der getesteten Mediziner mit „wenig zufriedenstellend“ beurteilt. Die Ärztekammer tobt.