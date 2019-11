„Eine großartige Tour liegt hinter uns“, freute sich das Trio nach der Ankunft in Lukla, einem Ort in der nepalesischen Khumbu-Region (2860 m). Vor der Rückkehr nach Österreich geht es für die Extremsportler nun nach Dhawa. In dem Dorf mitten im Erdbebengebiet erfolgt der Spatenstich für die Burgenlandschule mit 6 Klassenzimmern und einem Raum für einen Kindergarten. Spenden sind weiterhin erbeten.