„Krone“: Sie gelten als sehr beliebt, was ist für Sie wesentlich?

Gerhard Höfer: Ich bin ein Mensch, der Kinder mag und versucht, einen Draht zu ihnen zu finden und ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Natürlich gibt es den Lehrplan, doch ich will verstehen, wo ihre Bedürfe sind. Ich sage ihnen auch immer, dass sie an der Schule das Wichtigste sind!