Verprügelt, damit „er so etwas nicht mehr macht“

Zunächst jedoch näherte sich der am Donnerstag bereits verurteilte Teenager dem Mann, bat zum Schein um eine Zigarette, die der 36-Jährige als Nichtraucher dem Burschen jedoch nicht bieten konnte. Daraufhin schlug ihm der 15-Jährige mit der Faust ins Gesicht und brach ihm dabei die Nase. Danach stürzte sich der zweite 15-Jährige auf den Mann, ehe auch der 19-Jährige auf ihn losging. Zu dritt prügelten die Burschen daraufhin auf das Opfer ein, „dass er so etwas nicht mehr macht“, wie einer von ihnen am Donnerstag vor dem Schöffensenat erklärte. Man habe dem 36-Jährigen „eine Lektion erteilen“ wollen, da es sich nicht gehöre, „dass sich ein älterer Mann mit einer 16-Jährigen trifft“.