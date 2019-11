Mit dem Saltoschlagen hat es I-Aah übertrieben. Er hat sich am Bein verletzt – und sitzt jetzt in der Notaufnahme. Der fünfjährige Wendelin steht ihm zur Seite. Er erklärt Medizinstudentin Helena Palli, wie I-Aahs Zustand ist. „Wo tut’s weh?“ – „Da.“ – „Schmerzen im Bein?“ – „Ja.“ Palli will alles wissen über I-Aahs Lebensstil: Isst er genug Gemüse? Werden die Zähne geputzt? Sie hört sein Stofftier-Herz ab.