In Zeiten des Klimaschutzes setzte die Stadt Graz schon im Vorjahr ein Zeichen, verzichtete auf das traditionelle große Feuerwerk zum Jahreswechsel. Stattdessen begeisterte ein neues Silvester-Spektakel auf dem Hauptplatz die Tausenden Besucher. Fünf Shows warten am 31. Dezember, mit meterhohen Wasserfontänen, riesigen Feuerbällen und leuchtenden Laserstrahlen wird der Hauptplatz in eine faszinierende Farbenwelt verwandelt.