Viel ruhigere Gewässer steuerten die Eisbullen unter der Regie von Trainer McIlvane an. Was ihnen aber auch im letzten Spiel vor der Grunddurchgangs-Halbzeit noch im Magen liegt: Die Festung Eisarena ist keine! 13 Zähler stehen bereits auf der Minusseite. Nur zwei Siege gab es nach regulärer Spielzeit. Die Salzburg im Gegensatz dazu auf fremdem Eis in Serie holt, mit 28 von 30 Punkten ungeschlagen die Auswärtstabelle anführt. „Wir wollen alles für einen klaren Heimsieg nach 60 Minuten tun“, hofft „Arbeitsbiene“ Schiechl heute auf Besserung – wenn auch der Gegner KAC heißt! Gegen den Erzrivalen (auch Auf und Abs) ist immer Zunder drin.