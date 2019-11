Die Wahl ist geschlagen - die Siegersektflaschen der einen sind verräumt, die Tränen der anderen getrocknet. In einigen Büros hat der große Kehraus bereits begonnen, in anderen starten Vergrößerungs- und Umzugsplanungen. Im Landhaus jedenfalls wird’s künftig eng - Grüne und Neos drängen in die Polit-Machtzentrale.