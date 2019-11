42 Prozent arbeiten in Wohnortgemeinde

Die Zahlen sprechen Bände: 86 Prozent der Arbeitnehmer nutzen in Oberösterreich das Auto für ihren Arbeitsweg. Zum Vergleich: In ganz Österreich sind es rund 70 Prozent. Dabei arbeiten 42 Prozent in ihrer Wohnortgemeinde und bei neun von zehn Arbeitern beträgt die Wegstrecke weniger als 30 Kilometer. Auf öffentliche Verkehrsmittel greift nicht einmal jeder Zehnte zurück. Oft ist es aber einfach nicht möglich. „Beim Flugzeugkomponentenhersteller FACC zum Beispiel arbeiten 3000 Angestellte, vernünftige öffentliche Anbindungen für die Schichtarbeiter gibt es nicht. Eines der Hauptprobleme ist allerdings, dass fast jeder alleine in einem Auto sitzt“, erklärt Gerstmayer.