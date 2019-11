„Meine Antwort: Keine Antwort“

Unter den Zeugen war auch der Sozialarbeiter eines Mannes, der selbst in einem der Jihadisten-Prozesse verurteilt worden war. Er wurde vor einigen Tagen in diesem Verfahren gehört, blieb aber bei allen Fragen bei der stereotypen Wendung: „Meine Antwort: Keine Antwort.“ Nun gab sein Betreuer an, dass sein Schützling ein etwas auffälliges Verhalten an den Tag gelegt habe. So schrieb er in der Gefängniszelle seinen Namen mit Blut an die Wand oder entfernte aus seinem österreichischen Ausweis den Bundesadler.