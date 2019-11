Für die Stadterweiterung hat Linz 67 Hektar vorgesehen, zwei Drittel davon liegen in Pichling. Derzeit sind mindestens 1000 neue Wohnungen in Bau oder Planung. Was viele Pichlinger kritisieren, bestätigt Bürgermeister Luger, wenn er sagt: „Wir mussten in den letzten zwei Jahren von zweigeschoßiger Verbauung auf drei- bis viergeschoßige gehen.“ Verdichtung der Stadtflächen ist das Ziel.