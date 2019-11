Neue Vorwürfe gibt es in jenem Fall, in dem in den Niederlanden eine Familie jahrelang in Isolation hauste. Der Vater, Gerrit-Jan D. (67), soll laut Staatsanwaltschaft zwei der Kinder sexuell missbraucht haben. Diese Kinder haben aber nicht auf dem von der Außenwelt abgeschnittenen Bauernhof in der Ortschaft Ruinervold gelebt.