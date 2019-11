Fischotter leben jetzt wieder gefährlich in Niederösterreich. Denn einmal mehr unternimmt das Land einen Versuch, die putzigen Wassermarder zu dezimieren. Pro Jahr dürfen künftig 50 Tiere abgeschossen werden - so sie in der Nähe von Fischteichen gesichtet werden. Der WWF protestiert gegen dieser Landesverordnung.