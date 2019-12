Wie macht sich Österreich als Standort für Hochtechnologiebetriebe? Was ist gut, was könnte besser sein?

Wenn man etwas ausprobieren will, ist es gut, wenn man es in einem kleineren Land wie Österreich macht. Wenn man dann wächst, erreicht man allerdings relativ schnell die Grenzen des Potenzials. Bei der erneuerbaren Energie kommt in Österreich hinzu, dass schon sehr viel am Markt ist und wir im Vergleich zu unseren Nachbarländern sehr geringe Netz- und Stromkosten haben. Wir denken aber prinzipiell global und handeln international. Das sieht man bei uns in der Firma, wir haben Mitarbeiter aus Finnland und Afrika. Wir ziehen auch aus dem Ausland viele an.