Haben Sie am 16. Mai 2020 schon etwas vor? Mit der „Krone“, „kronehit“ und „Hochzeit.click“ tanzen Sie an diesem Tag womöglich mit Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner auf Ihrer eigenen traumhaften Hochzeit in der Schlossvilla Miralago direkt am Wörthersee. Kaum zu glauben, aber wahr: Es ist für alles gesorgt - sei es die Location, das Brautkleid, der Fotograf, die Blumen oder die musikalische Untermalung für einen unvergesslichen Tag. Das Einzige, was noch fehlt, ist das Pärchen selbst! Wer sich und seinen Schatz also noch ins Rennen um den Megagewinn im Gesamtwert von rund 55.000 Euro bringen will, hat bis 19. Jänner 2020 Zeit, eine Bewerbung einzureichen.