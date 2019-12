Wer mit Federn ein echtes Statement setzen möchte, der kann sich für ein Kleid wie jenes von Olivia Palermo entscheiden, das durch einen Federn-Rock besticht. Der Look von Sophia Thomalla hingegen ist nur etwas für ganz besonders Modemutige. Die deutsche Beauty trug kürzlich ein One-Shoulder-Federnkleid in Orange. Der Auftritt des Abends war ihr in diesem sexy Stück sicher!