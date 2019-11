Bereits zum sechsten Mal wurden heuer im Wiener Rathaus im Rahmen der glamourösen look! „Woman Of The Year“-Gala österreichische und internationale Top-Frauen geehrt: jene Frauen, die 2019 besonders bewegt und mit ihrem Engagement, ihrem Einsatz für andere und mit ihrem Know-how die Welt jeden Tag zu einem besseren Ort gemacht haben. Mit dem Motto „Sparkling For Earth“ stand die Gala heuer ganz im Zeichen des Klimaschutzes.