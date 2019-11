Unterbringung in den Nebenhäusern des Hotel Samerhof ****

Sie wohnen im Veranstaltungsort Tröpolach bequem und unweit der Pisten in einem der Nebenhäuser des Vier-Sterne-Hotels Samerhof. Ihnen steht die Tür zum Hotel offen und Sie können auch sämtliche Einrichtungen und Inklusivleistungen im Hotel kostenfrei nutzen. Frühstück und Abenddinner nehmen Sie auch hier in einem der schönen Restaurants ein. Der Wellnessbereich mit Saunen, Dampfbad, Fitness, beheiztem Outdoor Wellness-Sky-Pool mit Blick auf die Pisten wartet auf Ihren Besuch. Wer diesen Kurztrip mit einem gemütlichen Skitag verbinden möchte nutzt noch viele weitere Ski-Vorteilsleistungen wie ermäßigter Skipässe direkt im Hotel verfügbar oder einem kostenlosen Skidepot.