Für viele ist er noch immer der „Panther aus Hütteldorf“: Ex-Rapid-Tormann und „Krone“-Sportanalytiker Michael Konsel wanderte diesmal vom Sport-Studio ein paar Stockwerke hinunter in den Keller, um Max Schmiedl im „Stiegenhaus West“ einen Besuch abzustatten. Im Gespräch ging es allen voran um den Herzensverein der beiden: den SK Rapid Wien. Dabei schwelgten die zwei in Erinnerungen an sportlich bessere Zeiten und diskutierten die aktuelle Situation bei den Grün-Weißen. Außerdem erzählt der „Panther“ von seiner Zeit beim AS Rom und warum er dort nach wie vor nicht fürs Essen bezahlen muss. Die ganze Folge sehen Sie im Video oben (sie wurde bereits im Juni 2019 aufgezeichnet).